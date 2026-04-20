Durante le elezioni in Bulgaria, l’ex presidente Radev ha ottenuto la maggioranza assoluta, consolidando la sua posizione. Nel frattempo, in Europa, si segnala l’arrivo di un nuovo sostenitore del dialogo con la Russia, mentre Ursula von der Leyen si trova ad affrontare le conseguenze di recenti cambiamenti politici, tra cui la caduta di Viktor Orbán in Ungheria dopo 16 anni di governo.

Non aveva ancora finito di brindare alla caduta di Viktor Orbán dopo 16 anni di governo in Ungheria che adesso Ursula von der Leyen si ritrova un altro potenziale critico delle strategie europee in campo economico e di politica internazionale. I dati che arrivano dalla Bulgaria, dopo le elezioni parlamentari di domenica, consegnano all’ex presidente Rumen Radev la maggioranza assoluta del Parlamento di Sofia, con il 45% delle preferenze che valgono 132 seggi sui 240 totali. Una vittoria così larga non era scontata, ma con un alto afflusso alle urne rispetto al passato il Paese ha voluto lanciare un chiaro segnale di cambiamento rispetto alla stagione dell’ex premier Bojko Borisov, fermo al 13%, con otto governi nati in soli in cinque anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Bulgaria, l’ex presidente Radev ha la maggioranza assoluta: un nuovo sostenitore del dialogo con la Russia arriva in Ue

Orbán 2.0 Bulgaria's Big Election Explained

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