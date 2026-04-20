Elezioni il Movimento 5 Stelle fa una scelta civica e punta su Michele Marchetti

In vista delle elezioni comunali di maggio, il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere la candidatura di Michele Marchetti. La scelta è stata annunciata ufficialmente dal partito, che ha indicato il nome del candidato come rappresentante della propria lista. La candidatura di Marchetti rappresenta un passo importante per il partito in questa tornata elettorale.

In vista delle prossime elezioni comunali di maggio, il Movimento 5 Stelle punta su Michele Marchetti. “Bondeno ha bisogno di una svolta vera - dichiara il partito -. Dopo troppi anni di governo della destra, il territorio si trova a fare i conti con problemi evidenti, dallo spopolamento al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali: Avs e Possibile compatti sul candidato sindaco Michele Marchetti Elezioni comunali. Il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi: Rettore candidata sindacoIn un contesto politico ancora fluido, segnato da indiscrezioni, trattative sotterranee e nomi che si rincorrono, il Movimento 5 Stelle sceglie di...