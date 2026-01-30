Elezioni comunali Il Movimento 5 Stelle rompe gli indugi | Rettore candidata sindaco

Il Movimento 5 Stelle annuncia ufficialmente la sua candidata sindaco, scegliendo di uscire allo scoperto dopo settimane di voci e trattative. La decisione arriva in un momento di incertezza politica, mentre si avvicinano le amministrative e i candidati si preparano a confrontarsi. La candidata è un Rettore, una figura che potrebbe cambiare gli equilibri in corsa.

In un contesto politico ancora fluido, segnato da indiscrezioni, trattative sotterranee e nomi che si rincorrono, il Movimento 5 Stelle sceglie di uscire allo scoperto e di entrare apertamente nella partita delle prossime elezioni amministrative. Lo fa rivendicando un ruolo centrale e aggregante e indicando una linea chiara: costruire un progetto politico strutturato per la città, puntando su una figura femminile ritenuta capace di guidare una squadra al servizio della comunità. Il nome individuato è quello di Daniela Rettore. Docente e formatrice, Daniela Rettore è una presenza consolidata nel panorama pentastellato locale.🔗 Leggi su Casertanews.it

