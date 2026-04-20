Durante le elezioni della Figc, il presidente del Napoli ha espresso dubbi sulla candidatura di Abete, dichiarando che non è adatto al ruolo. Invece, ha sostenuto la candidatura di Malagò, definendolo benvenuto. La discussione riguarda la scelta del nuovo presidente della federazione calcistica e le preferenze tra i vari candidati. La candidatura di Malagò viene proposta con una visione di lungo periodo, secondo quanto affermato dal presidente del Napoli.

Il numero uno del Napoli rivendica una visione di lungo periodo e rilancia la candidatura di Malagò, ex presidente del CONI, come figura in grado di imprimere una svolta: “Stavo partendo per l'Italia, ero sull'aereo, ho chiamato Malagò e gli ho detto ‘Guarda che tu devi prendere in mano la situazion.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elezioni Figc, De Laurentiis boccia Abete: “Non adatto a questo lavoro”, presidente Napoli spinge per Malagò: “È il benvenuto”

Notizie correlate

De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC. Malagò è il benvenuto, l’ho chiamato e gli ho detto…»Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La...

FIGC, De Laurentiis chiama Malagò: “Prendi in mano il calcio. Abete non adatto”Aurelio De Laurentiis lancia l’offensiva per la rifondazione della FIGC e indica Giovanni Malagò come l’uomo della svolta.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Elezioni presidenza Figc, lunedì la scelta del candidato della Serie A: Malagò in pole; Malagò sfida Abete per la FIGC: il ruolo di Marotta e Gravina, le manovre politiche del governo; Calcio, sarà Giovanni Malagò il candidato della Lega Serie A alla Figc. Quante possibilità ha di essere eletto e come funzionano le elezioni; Elezioni Figc, la Lega Serie A converge su Malagò per il dopo-Gravina.

De Laurentiis: Presidenza Figc? Nessuno meglio di Malagò. Abete non è adattoIl presidente del Napoli ha parlato così verso le elezioni Figc del 22 giugno: 'Il calcio italiano va rifondato' ... adnkronos.com

De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC. Malagò è il benvenuto, l’ho chiamato e gli ho detto…»Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha detto la sua prima dell'Assemblea di Lega Serie A, in merito alle elezioni per la presidenza FIGC ... calcionews24.com

Elezioni #FIGC Il programma di Malagò x.com