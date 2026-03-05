Elezioni Comunali partiti allo sbando | in campo c’è solo Festa

In vista delle prossime elezioni comunali, i partiti sembrano disorganizzati e privi di candidati ufficiali, lasciando spazio solo a Gianluca Festa, che ha ripreso a promuovere attivamente la propria candidatura a sindaco dopo aver avviato una campagna di comunicazione e marketing politico. La situazione politica locale si presenta quindi molto frammentata e incerta.

Nuovi manifesti e messaggi politici: Festa torna a occupare la scena. Gli altri schieramenti continuano a discutere senza trovare una sintesi sul candidato.La corsa a Palazzo di Città, per ora, vede un solo protagonista Dopo la prima campagna di comunicazione e marketing politico, Gianluca Festa torna a far parlare di sé e rilancia apertamente la propria candidatura a sindaco. In città sono infatti comparsi nuovi manifesti che segnano un ulteriore passo nella strategia dell'ex primo cittadino, intenzionato a rientrare con forza nel dibattito politico locale. Il rilancio arriva in una fase particolarmente delicata per gli schieramenti tradizionali.

Elezioni comunali, a Civita Castellana spaccatura bipartisan: possibili 4 candidati sindaco per i 6 partitiIl 23 e 24 maggio chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio anche Blera e Bomarzo: trattive in corso in tutti i comuni La scadenza di fine...

Elezioni comunali 2026. 'Vivila' scende in campo: svelati i primi 13 professionistiIl movimento civico Vivila parteciperà alle prossime elezioni amministrative e, contestualmente, rinnova le cariche del proprio direttivo.

