Dopo le elezioni in Bulgaria, il candidato vincitore ha ottenuto il 44% dei voti e ha assunto la carica di capo del governo. La presidente del Consiglio italiano ha inviato una lettera di congratulazioni, mentre le istituzioni europee hanno espresso cautela sull’esito elettorale. La situazione politica nel paese si sviluppa in un contesto di attenzione internazionale, con reazioni variate alle risultanze elettorali.

“Le mie più vive congratulazioni a Rumen Radev per il successo elettorale. I rapporti tra le nostrenazioni sono profondi, figli di un legame storico, economico e culturale che si è consolidato nel tempo“. Con un messaggio sui social, il presidente del ConsiglioGiorgia Melonisi complimenta con il nuovo capo del governo di Sofia,Rumen Radev, che ha vinto le elezioni raccogliendo il 44% dei voti. “Sono certa che sapremorafforzare ulteriormente il partenariato tra Italia e Bulgaria– continua il premier –sia sul piano bilaterale che nel più ampio contesto delle sfide che ci attendono in Europa e nello scenario internazionale. Buon lavoro.“ Se dopo leelezioni in Ungheria, la diplomazia europea aveva tirato un sospiro di sollievo, i risultati elettorali della Bulgaria rimescolano decisamente le carte in tavola.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elezioni Bulgaria, Meloni si congratula con Radev per la vittoria, ma Bruxelles esprime prudenza

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