L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria | è in testa negli exit poll con il 39% dei voti

Da ilfattoquotidiano.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i primi exit poll, il candidato euroscettico e ex presidente Rumen Radev si trova in testa con circa il 39% dei voti. Il partito da lui guidato, denominato “Bulgaria Progressista”, sembra avvicinarsi alla vittoria nelle elezioni parlamentari. I risultati ufficiali devono ancora essere confermati, ma la tendenza indica un possibile successo per questa formazione politica. La campagna elettorale si è concentrata su temi legati alla posizione del paese nell’Unione Europea.

Il partito “ Bulgaria Progressista”, guidato dall’ex presidente Rumen Radev, si appresta a vincere le elezioni parlamentari bulgare. I primi exit poll, diffusi dall’agenzia Market Lynx alla chiusura dei seggi delle legislative anticipate, danno il partito Radev in testa con il 38,9% dei voti: risultati simili quelli degli exit poll condotti dal gruppo di ricerca Trend che attesta “Bulgaria progressista” al 39,2%. Euroscettico, sostenitore di un riavvicinamento alla Russia e spesso critico nei confronti degli aiuti umanitari all’Ucraina, Radev era considerato il favorito di questa tornata elettorale. Dura batosta per i conservatori di Gerb. Il leader del partito Boyko Borissov aveva governato il Paese nel passato per quasi dieci anni: ora Gerb si piazzerebbe al secondo posto con il 15,4% dei voti.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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