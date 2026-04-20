Bulgaria Radev ha maggioranza assoluta in Parlamento | Vittoria della speranza
Dopo lo scrutinio del 60,79% delle schede, l'ex presidente della Bulgaria Rumen Radev ha ottenuto la maggioranza assoluta in Parlamento. Radev ha definito questa vittoria come
(Adnkronos) – E' ''la vittoria della speranza'', come lui stesso l'ha definita, quella ottenuta dall'ex presidente della Bulgaria Rumen Radev alle elezioni parlamentari, dopo che è stato scrutinato il 60,79% delle schede. Scrutinio che, come si legge sul sito della Commissione elettorale centrale, permette al partito Bulgaria Progressista di ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Elezioni in Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la vittoriaL’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso...
L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei votiIl partito “Bulgaria Progressista”, guidato dall’ex presidente Rumen Radev, si appresta a vincere le elezioni parlamentari bulgare.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Bulgaria, Radev ha maggioranza assoluta in Parlamento: Vittoria della speranza; Elezioni in Bulgaria: Radev, un Orbán moderato?; Elezioni in Bulgaria, Radev verso vittoria. Crollo conservatori; Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la maggioranza assoluta dei seggi.
Bulgaria, Radev ha maggioranza assoluta in Parlamento: Vittoria della speranzaE' ''la vittoria della speranza'', come lui stesso l'ha definita, quella ottenuta dall'ex presidente della Bulgaria Rumen Radev alle elezioni parlamentari, dopo che è stato scrutinato il 60,79% delle ... adnkronos.com
Euroscettico e filorusso. Radev conquista la maggioranza assoluta in BulgariaÈ la vittoria della speranza, come lui stesso l'ha definita, quella ottenuta dall'ex presidente della Bulgaria Rumen Radev alle elezioni parlamentari, dopo che è stato scrutinato il 60,79% delle ... huffingtonpost.it
Corsa Champions, la situazione dopo la vittoria della Juve: i calcoli e gli scenari a cinque giornate dalla fine - facebook.com facebook
Bayern Monaco, pappagallo portafortuna nei festeggiamenti per la vittoria della Bundesliga #SkySport #SkyBundes x.com