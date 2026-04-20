Elezioni Bulgaria avanti l’euroscettico Radev

Alle elezioni in Bulgaria, il candidato con posizioni euroscettiche si trova in vantaggio secondo i primi exit poll. Il presidente in carica, che si era dimesso all'inizio dell’anno, ha ottenuto un risultato superiore rispetto agli altri candidati. La sua posizione include critiche nei confronti di un presidente ucraino e il sostegno a negoziati con Mosca. I risultati ufficiali saranno comunicati nelle prossime ore.

L’ex presidente Rumen Radev torna alla guida della Bulgaria. Crollo dei conservatori di Gerb nella coalizione Gerb-Sdf che risultano al secondo posto, terza forza sarebbe il partito liberale Continuiamo il cambiamento (Pp) mentre i socialisti con il partito Bsp, nonostante le previsioni, sarebbero riusciti a superare lo sbarramento al 4%. Si profila un Parlamento composto da 6 partiti. Radev ha dichiarato di auspicare che la sua forza politica e la coalizione Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica (Pp-Bd), guardino «nella stessa direzione» sulla sostituzione del Consiglio giudiziario supremo. «Siamo pronti a valutare diverse opzioni affinché la Bulgaria abbia un governo regolare e stabile.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Elezioni Bulgaria, avanti l’euroscettico Radev Notizie correlate Elezioni in Bulgaria, l'euroscettico Rumen Radev verso la vittoriaL’ex presidente divenuto tribuno contro la corruzione, considerato filo-russo e da qualcuno anche euroscettico, Rumen Radev, va come previsto verso... L’euroscettico Rumen Radev verso la vittoria alle elezioni in Bulgaria: è in testa negli exit poll con il 39% dei votiIl partito “Bulgaria Progressista”, guidato dall’ex presidente Rumen Radev, si appresta a vincere le elezioni parlamentari bulgare. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Elezioni in Bulgaria, Radev verso vittoria. Crollo conservatori; Bulgaria al voto: in exit poll avanti ex presidente Radev, crollo conservatori. Affluenza in crescita; In Bulgaria l'euroscettico Radev verso la vittoria; Elezioni in Bulgaria di domenica: effetto Budapest anche a Sofia?. Elezioni in Bulgaria, risultati parziali: ex presidente Radev avanti, crollo conservatoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni in Bulgaria, risultati parziali: ex presidente Radev avanti, crollo conservatori ... tg24.sky.it Elezioni in Bulgaria, gli exit poll: avanti l'ex presidente Radev con il 38,9%, crollo dei conservatoriIn Bulgaria dalle 7 locali, le 6 italiane, si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari anticipate, che vedono favorito il neocostituito partito 'Bulgaria ... ilgazzettino.it ELEZIONI IN BULGARIA. IL RITORNO DI RADEV: UN TERREMOTO CHE FA TREMARE BRUXELLES facebook Elezioni #Bulgaria – Ruman #Radev verso il trionfo. Secondo lo scrutinio parallelo delle case sondaggistiche, Bulgaria Progressista si attesta al 45%, ottenendo la maggioranza assoluta. Si chiude così una fase di instabilità politica segnata da 8 elezioni p x.com