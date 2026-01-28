Elena Rybakina spegne le ambizioni di Iga Swiatek e approda in semifinale agli Australian Open 2026

Elena Rybakina ha eliminato Iga Swiatek e si è guadagnata un posto in semifinale agli Australian Open 2026. La kazaka ha dimostrato una grande solidità in campo e ha chiuso il match con autorità, spegnendo le speranze della favorita. Ora si prepara a sfidare le ultime avversarie per la conquista del titolo.

Troppo forte Elena Rybakina. La kazaka spegne le ambizioni di Iga Swiatek e vola in semifinale agli Australian Open 2026. La numero 5 del mondo si impone con un netto 7-5 6-1 sulla n.2 WTA in 1 ora e 36 minuti, al termine di una sfida che cambia volto dopo un primo parziale combattuto. Dopo un avvio equilibrato, Rybakina prende progressivamente il controllo dell'incontro, dilagando nel secondo set grazie a una devastante combinazione servizio-risposta e sfruttando le crescenti incertezze della polacca. Per la kazaka si tratta della quarta semifinale Slam in carriera, la seconda a Melbourne, conferma di una solidità ormai ad altissimo livello.

