Elena Rybakina ha vinto il torneo di Stoccarda, battendo la sua avversaria in finale. La tennista ha mostrato una buona prestazione durante tutta la competizione, confermando la sua presenza tra le migliori del circuito. La vittoria rappresenta un risultato importante per la sua stagione. La finale si è conclusa con un punteggio che ha sancito la sua superiorità sul campo.

"> Elena Rybakina trionfa a Stoccarda: un’altra prova di forza sul terreno tedesco. Elena Rybakina continua a brillare nel circuito tennistico, conquistando il suo secondo titolo della stagione 2026 al famoso torneo di Stoccarda. In una finale emozionante, ha superato Karolina Muchova con un punteggio di 7-5, 6-1, consolidando ulteriormente la sua dominanza sulla terra rossa. Sin dai primi scambi, Rybakina ha dimostrato un controllo impressionante, portandosi in vantaggio 5-2. Tuttavia, Muchova non si è data per vinta, recuperando il punteggio fino a 5-5. La kazaka ha risposto con grinta, chiudendo il set e il match con un risultato netto, nel quale ha messo in mostra il suo grande talento e la sua determinazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Elena Rybakina esulta dopo la vittoria emozionante allo Stuttgart Open.

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