Elena Rybakina vince gli Australian Open ma diventa virale per la sua glaciale esultanza

Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open battendo Sabalenka. La giocatrice ha portato a casa il secondo titolo Slam della sua carriera, ma è diventata subito virale per la sua esultanza molto fredda e distaccata. I video del suo gesto sono circolati sui social e hanno fatto parlare di sé.

Rybakina battendo Sabalenka ha vinto gli Australian Open femminili ed ha conquistato il secondo titolo Slam della sua carriera. La kazaka ha avuto ulteriore notorietà a causa della sua glaciale esultanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Elena Rybakina Elena Rybakina vince gli Australian Open, Aryna Sabalenka rimontata Elena Rybakina conquista il secondo titolo in carriera agli Australian Open. Elena Rybakina ha battuto Aryna Sabalenka e ha vinto gli Australian Open Elena Rybakina ha sorprendentemente battuto Aryna Sabalenka e si è aggiudicata gli Australian Open. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Elena Rybakina Argomenti discussi: Elena Rybakina vince gli Australian Open; Elena Rybakina vince gli Australian Open 2026: battuta Sabalenka in tre set; Rybakina, la vendetta è servita! Sabalenka si arrende, Elena campionessa a Melbourne; Elena Rybakina vince gli Australian Open, Aryna Sabalenka rimontata. Elena Rybakina vince gli Australian Open, Aryna Sabalenka rimontataSecondo Slam in carriera per Elena Rybakina. La giocatrice che rappresenta il Kazakistan, nata però a Mosca, s'impone per 6-4 4-6 6-4 sulla bielorussa ... oasport.it Rybakina batte Sabalenka e vince gli Australian Open: Aryna s'arrabbia e crolla, trionfa la fredda ElenaAustralian Open, finale femminil: Rybakina batte Sabalenka e vince il suo secondo Slam Aryna s'arrabbia e crolla. Trionfa la fredda Elena, che rivincita. sport.virgilio.it Aryna Sabalenka ha perso la finale con Elena Rybakina ma incrementa una statistica straordinaria: la sua striscia di incontri Slam con almeno un parziale vinto dura dallo US Open 2020 - facebook.com facebook La kazaka Elena Rybakina ha vinto l'Open d'Australia, primo slam stagionale del 2026, battendo in tre set la n.1 al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-4, 4-6, 6-4. Per la tennista nata a Mosca, prossima numero 3 Wta da lunedì, è il primo successo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.