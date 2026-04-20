Elena Beltramo lancia il libro che svela come liberarsi dai condizionamenti mentali e vivere senza compromessi

Il 21 aprile 2026, una scrittrice ha presentato un nuovo libro dedicato alla liberazione dai condizionamenti mentali. Nel testo, l’autrice affronta il tema di come riconoscere e superare le limitazioni che influenzano le scelte quotidiane. La pubblicazione si rivolge a chi desidera vivere senza compromessi e si concentra su pratiche e riflessioni per affrontare i blocchi mentali. La presentazione si è svolta a Milano, attirando l’attenzione di pubblico e media.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 21.04.2026 – Ci sono momenti in cui ti svegli e realizzi di essere intrappolato in una vita che non ti appartiene. Relazioni che feriscono invece di nutrire. Paure che paralizzano proprio quando si vorrebbe spiccare il volo. Un corpo che si ammala per dire ciò che non si ha il coraggio di ascoltare. E sotto tutto questo, la paura più devastante: quella di non aver mai vissuto davvero, di arrivare alla fine senza aver mai iniziato. Per chi si riconosce in queste dinamiche, anche solo per un istante, quello che stai per leggere potrebbe cambiare tutto. Esce oggi “IL CODICE DEL MIRACOLO. Come decodificare il dolore e rinascere dalle ceneri grazie al Metodo IperSophia Emozionale®” di Elena Beltramo (Bruno Editore).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Elena Beltramo lancia il libro che svela come liberarsi dai condizionamenti mentali e vivere senza compromessi Notizie correlate Volkswagen lancia il van da 282 CV: sportività senza compromessiVolkswagen ha deciso di scuotere il segmento dei veicoli commerciali leggeri, lanciando una nuova versione del suo Transporter, la Sportline, che... Io voto Sì e penso che i magistrati saranno più liberi dai condizionamenti politiciManca ormai un mese al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia.