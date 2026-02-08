Volkswagen lancia il van da 282 CV | sportività senza compromessi

Volkswagen presenta la nuova Sportline, una versione del Transporter con 282 cavalli. L’azienda punta a mettere insieme funzionalità e stile, offrendo un veicolo che si distingue per sportività senza rinunciare alla praticità. Arriva così una scelta più audace nel settore dei veicoli commerciali leggeri.

Volkswagen ha deciso di scuotere il segmento dei veicoli commerciali leggeri, lanciando una nuova versione del suo Transporter, la Sportline, che punta a unire praticità e un’estetica decisamente più sportiva. L’annuncio, giunto all’inizio di febbraio 2026, segna un’evoluzione nella strategia del costruttore tedesco, che si rivolge a un pubblico sempre più attento al design e alle prestazioni anche nel mondo dei van. Il nuovo modello, disponibile sia nella versione furgone che Kombi, si distingue per un bodykit dedicato, cerchi in lega da 19 pollici, un assetto ribassato di 29 millimetri e una serie di dettagli estetici che richiamano il mondo delle auto sportive, in particolare la famiglia GTI.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Volkswagen Golf Gti 50 Edition si prepara a sbarcare in Italia nel primo trimestre del 2026.

