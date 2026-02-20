Io voto Sì e penso che i magistrati saranno più liberi dai condizionamenti politici

Manca ormai un mese al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia. Oggi il potere giudiziario, ossia i magistrati, detengono una forza all’interno dello Stato a mio avviso sempre più sbilanciata rispetto al potere legislativo ed esecutivo. Lo considero un dato oggettivo anche solo per un aspetto pratico: i politici per lo più cambiano ma i magistrati rimangono al potere per tutta la loro carriera, quindi ben oltre i 30 anni. I magistrati spesso svolgono anche ruoli politici e poi rientrano in Magistratura, come se nulla fosse. Da un report delle Camere Penali del 2025, al momento sono circa 155–214 i magistrati fuori ruolo in Italia, ossia, distanti dal servizio giudiziario ordinario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: Referendum 2026: votare fuorisede come rappresentanti di lista; Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: Voteranno sì imputati e massoneria deviata: è polemica; Io, di sinistra, voterò Sì in difesa della Costituzione; Referendum giustizia, Emilio Solfrizzi: Non dico cosa voto. Non siamo più liberi cittadini, a esporsi si diventa bersagli.

Referendum, l'ironia di Gasparri sui social: Io sto con Gratteri e Di Matteo, per questo voto sì(Adnkronos) - Ricorre all'ironia Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, che, per promuovere le ragioni del sì al referendum sulla giustizia, pubblica un video sui social in cui si ve ... msn.com

Stop al voto segreto e agli interventi infiniti in aula, Galvagno porta in commissione proposta di riforma e per le elezioni Si decide dopo il test di MessinaLa Prossima settimana in Commissione Regolamento Galvagno porterà ipotesi di modifica per limitare il ricorso al voto segreto e agli interventi in aula e portare maggiori poteri di dibattuto e scelta ... blogsicilia.it

Se al momento del voto in aula sono presenti 3 assessori su 9, ripeto 3 su 9, la città ha un problema. Non c’è rispetto per il consiglio comunale, per la democrazia e per i cittadini. Io la penso così. - facebook.com facebook