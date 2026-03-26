La signora in giallo | il film con Jamie Lee Curtis ispirato alla serie ha finalmente una data di uscita

Universal Pictures ha annunciato la data di uscita del nuovo film ispirato alla serie televisiva con Angela Lansbury, interpretato da Jamie Lee Curtis. Il progetto, basato sulla serie nota come

Universal Pictures ha svelato quando arriverà nei cinema il progetto che è stato sviluppato basandosi sullo show cult con star Angela Lansbury. Jamie Lee Curtis sarà la protagonista di un film ispirato a Murder, She Wrote, il titolo originale della serie Una Signora in Giallo, e Universal Pictures ha annunciato la data di uscita nelle sale americane. L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 22 dicembre 2027, data che permette di evitare il confronto diretto con film molto attesi come Avengers: Secret Wars e The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Gli avversari del film con Jamie Lee Curtis Murder she wrote, attualmente, debutterà in contemporanea solo con Buds, il progetto targato Sony Pictures Animation. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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