Super Mario Galaxy – Il Film | tutto quello che sappiamo tra le galassie sfavillanti

È stato annunciato un film ispirato a Super Mario Galaxy, il noto videogioco Nintendo. Le riprese sono terminate e il film è attualmente in fase di post-produzione. La produzione coinvolge diverse case di distribuzione e studio cinematografico. La data di uscita prevista è fissata per il prossimo anno. Sono confermate alcune voci che parlano di un cast internazionale e di effetti speciali di ultima generazione.

Quando le luci si abbassano e la musica di Koji Kondo riempie la sala, gli spettatori si lasciano trasportare dall’avventura di Mario tra galassie, stelle e Koopa. Il nuovo film di Super Mario Galaxy, al cinema dal 1 Aprile, è una lettera d’amore lunga poco meno di due ore, indirizzata a trent’anni di videogiochi. Nintendo e Illumination provano a spingersi oltre il successo del precedente adattamento cinematografico, portando sullo schermo uno dei capitoli più amati della saga. Di seguito la recensione di questo piccolo gioiellino, con i suoi pregi e i suoi difetti. Un universo visivo che incanta. Dal punto di vista estetico, il film è probabilmente uno dei più riusciti adattamenti mai realizzati a partire da un videogioco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Super Mario Galaxy – Il Film: tutto quello che sappiamo, tra le galassie sfavillanti Leggi anche: Super Mario Galaxy – Il Film: 15 segreti che (forse) ti sono sfuggiti The Space Cinema, aperte le prevendite per Super Mario Galaxy – Il FilmAperte le prevendite per Super Mario Galaxy - Il Film, in arrivo nei The Space Cinema di tutta Italia dal 1° aprile. Super Mario Galaxy - Il Film | Trailer Finale Temi più discussi: Super Mario Galaxy - Il film | Film | Recensione; Super Mario Galaxy - Il film parte bene ma procede per accumulo e diventa un caos senza senso nel quale è facile perdersi; Super Mario Galaxy - Il film - La recensione; Super Mario Galaxy: il film – Mario conquista lo spazio. Super Mario Galaxy – Il Film: oltre 50 Easter Egg, riferimenti e cameo importanti spiegatiSuper Mario Galaxy - Il Film è pieno di Easter egg, riferimenti ai classici giochi Nintendo e alcune apparizioni e debutti entusiasmanti ... cinefilos.it Super Mario Galaxy è il primo vero film videoludicoDopo anni di flop e di film che cercavano di nascondere la loro origine videoludica, Super Mario Galaxy - Il film decide di indossare con orgoglio l’accusa di sembrare un videogioco ... artribune.com Universal Pictures. . Anche questo è un modo per salutare. Super Mario Galaxy - Il Film, al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm facebook Lanciati all'avventura! Questi due amiibo di #SuperMarioGalaxy + Super Mario Galaxy 2, con Mario e Rosalinda insieme a degli Sfavillotti, sono ora disponibili! x.com