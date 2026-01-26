Werwulf riprese concluse | tutto quello che sappiamo sul film con Lily-Rose Depp

Sono terminate le riprese di Werwulf, il nuovo film di Robert Eggers con Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson e Willem Dafoe. Dopo oltre due mesi di lavorazione in Inghilterra, il progetto si concentra su una figura iconica della letteratura horror, il lupo mannaro, e si inserisce nel filone dei film in costume. Questa fase conclusiva permette di attendere con interesse le successive fasi di post-produzione e distribuzione.

Dopo aver riportato al cinema Nosferatu, Robert Eggers ha completato le riprese del suo film incentrato su un'altra figura classica della letteratura horror: il lupo mannaro Dopo oltre due mesi di riprese in Inghilterra, è ufficialmente terminata la produzione di Werwulf, il film horror in costume di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp e Willem Dafoe. Per festeggiare la fine delle riprese, Ralph Ineson ha celebrato questo traguardo condividendo una foto scattata fuori dal party di fine riprese di Werwulf sul suo account ufficiale X. Anche il direttore della fotografia Jarin Blaschke ha confermato la conclusione delle riprese sulla sua pagina Facebook, pubblicando una foto di alcune attrezzature e di alcuni stivali infangati con la didascalia: "Le riprese in esterni di Werwulf sono terminate".

