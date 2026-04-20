Elche-Atletico Madrid mercoledì 22 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani più motivati?

Da infobetting.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 19:00 si giocherà la sfida tra Elche e Atletico Madrid. I valenciani, reduci dalla eliminazione del Barcellona in una competizione, si presentano con maggior motivazione. Per l’Atletico Madrid, invece, l’impresa di aver eliminato i catalani si scontra con la consapevolezza che l’obiettivo successivo resta la qualificazione. Le formazioni sono state annunciate e le quote scommesse sono disponibili, con pronostici che puntano a un match intenso.

Quando si elimina il Barcellona in una competizione, si ha la sensazione di avere fatto la cosa più difficile: per l’Atletico Madrid è stato tremendo, invece, capire che l’impresa di estromettere i catalani dalla Copa del Rey è stata, in fin dei conti, vana. Sabato notte la Real Sociedad ha sconfitto i madrileni, grazie ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Elche-Atletico Madrid (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani più motivati?

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