Elche-Atletico Madrid mercoledì 22 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici Valenciani più motivati?

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 19:00 si giocherà la sfida tra Elche e Atletico Madrid. I valenciani, reduci dalla eliminazione del Barcellona in una competizione, si presentano con maggior motivazione. Per l’Atletico Madrid, invece, l’impresa di aver eliminato i catalani si scontra con la consapevolezza che l’obiettivo successivo resta la qualificazione. Le formazioni sono state annunciate e le quote scommesse sono disponibili, con pronostici che puntano a un match intenso.

Quando si elimina il Barcellona in una competizione, si ha la sensazione di avere fatto la cosa più difficile: per l’Atletico Madrid è stato tremendo, invece, capire che l’impresa di estromettere i catalani dalla Copa del Rey è stata, in fin dei conti, vana. Sabato notte la Real Sociedad ha sconfitto i madrileni, grazie ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elche-Atletico Madrid (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani più motivati? Notizie correlate Elche-Atletico Madrid (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros devono smaltire la delusioneQuando si elimina il Barcellona in una competizione, si ha la sensazione di avere fatto la cosa più difficile: per l’Atletico Madrid è stato... Elche-Espanyol (domenica 01 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani ospitano i PericosLa domenica di Liga inizierà con la sfida tra Elche ed Espanyol, che hanno più di qualcosa in comune: entrambe le squadre sono state protagoniste di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elche - Atlético Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; LaLiga: preview Elche-Atlético Madrid; Elche-Atletico Madrid: diretta live e streaming gratis; Occhio Juve, domani possono svanire i 32 milioni di Nico Gonzalez: ecco come. Pronostico Elche-Atletico Madrid: il duro colpo è assorbitoElche-Atletico Madrid, la scelta legata al possibile pronostico dell'incontro: i Colchoneros non hanno altra scelta. ilveggente.it L’Atletico non farà giocare Nico Gonzalez contro l’Elche? Gli aggiornamenti sul futuro dell’argentinoCome rivelato da Gazzetta.it, domani potrebbe essere una giornata chiave per capire se l'Atletico Madrid farà scattare oppure no l'obbligo di riscatto per Nico Gonzalez. tuttojuve.com #Liga: #AtleticoMadrid con la testa alla #ChampionsLeague e ko a #Siviglia, #Valencia sconfitto a Elche x.com Ultima chiamata o quasi in casa Juve per i 32 milioni di Nico González: domani possono svanire, ecco perché Se domani sera Nico González non dovesse giocare almeno un tempo della partita tra Elche e Atlético Madrid, il riscatto obbligatorio dell’est - facebook.com facebook