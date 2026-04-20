Mercoledì 22 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Elche e Atletico Madrid. Dopo aver eliminato il Barcellona in coppa, la squadra madrilena si prepara a tornare in campo per la Liga, con l’obiettivo di recuperare fiducia. La squadra cerca di smaltire la delusione per aver fallito l’obiettivo di proseguire nelle competizioni ufficiali, mentre l’Elche si prepara a un match importante in casa.

Quando si elimina il Barcellona in una competizione, si ha la sensazione di avere fatto la cosa più difficile: per l’Atletico Madrid è stato tremendo, invece, capire che l’impresa di estromettere i catalani dalla Copa del Rey è stata, in fin dei conti, vana. Sabato notte la Real Sociedad ha sconfitto i madrileni, grazie ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Elche-Atletico Madrid (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros devono smaltire la delusione

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