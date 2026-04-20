El pueblo unido di Schlein Alla corte di Sanchez e Soros

Una recente dichiarazione ha attirato l’attenzione, con riferimenti a un’espressione in spagnolo che significa “il popolo unito”. La frase è stata pronunciata in un contesto politico e ha suscitato reazioni di vario genere. Si tratta di un intervento che ha coinvolto figure di spicco e che si inserisce in un dibattito più ampio su temi di unità e coesione sociale. L’evento si è svolto in un clima di grande attenzione mediatica, con commenti e analisi di diversi osservatori.

El pueblo unido. Che spettacolo (d)istruttivo. Unido poiché irregimentato da parole d'ordine giunte già timbrate, confezionate e distribuite con la meticolosità industriale delle grandi filiere contemporanee: l'internazionale socialista radunata a mo' di Mala Vista Social Club de Barcelona (attenzione: denominazione non ufficiale) sotto l'egida sorosiana esplicita, con Alex Soros che risparmiando la fatica ai complottisti ha comunicato orgoglioso l'onore di aver accolto "così tanti leader e attivisti straordinari" al primo Global Progressive Summit, tutti "sotto lo stesso tetto", uniti nel forgiare un futuro "più giusto e democratico". Una filiera, più che una visione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “El pueblo unido” di Schlein. Alla corte di Sanchez e Soros Notizie correlate La sinistra italiana alla corte di Pedro Sanchez: è il nuovo idolo di Schlein&Co.Dalla segretaria del Pd a Tomaso Montanari: i progressisti nostrani utilizzano lo scontro con Trump per riportare alla luce il premier spagnolo,... Leggi anche: Finanziamenti e influenze, ma il processo alla moglie di Sanchez salta: la corte cambia le carte in tavola Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schlein ospite di Sánchez esalta il modello spagnolo: Nel Golfo dopo la pace; Schlein, missione da Sánchez. Il freno al M5S sul gas russo; Sánchez riunisce i progressisti. Schlein: Basta guerre illegali; Schlein, la missione tra Sánchez e Lula (e il freno a Conte sul gas russo): Ci candidiamo alla vittoria. Sánchez riunisce i progressisti. Schlein: Basta guerre illegaliA Barcellona la mobilitazione globale della sinistra. La segretaria Pd: Tocca a noi costruire un altro mondo ... repubblica.it Schlein ospite di Sánchez esalta il modello spagnolo: Nel Golfo dopo la paceChiusa la kermesse dei progressisti a Barcellona. La leader Pd: Usiamo l’agenda del Psoe per battere le destre ... repubblica.it #Prodi detta la linea a #Schlein e #Conte, nel centrosinistra è già caos primarie x.com Elly Schlein - facebook.com facebook