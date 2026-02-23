Finanziamenti e influenze ma il processo alla moglie di Sanchez salta | la corte cambia le carte in tavola

Il Tribunale Provinciale di Madrid ha deciso di annullare il rinvio a giudizio di Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, accusata di aver gestito fondi pubblici in modo improprio. La corte ha cambiato le carte in tavola, respingendo le accuse e bloccando il procedimento. Questa decisione si basa su nuovi elementi emersi durante le indagini, che hanno portato a un cambio di strategia. La vicenda rimane sotto osservazione, alimentando le discussioni sull’influenza politica.

Il Tribunale Provinciale di Madrid ha annullato la decisione del giudice istruttore Juan Carlos Peinado di rinviare a giudizio Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, per appropriazione indebita di fondi pubblici. Secondo la corte, il rinvio a giudizio è stato deciso “prematuramente” ed è privo di adeguata motivazione dal punto di vista fattuale, normativo e procedurale. Accolto quindi il ricorso presentato dalla stessa Gomez, con il procedimento che torna alla fase di indagine preliminare per mancanza di “prove razionali sufficienti”. Gomez è indagata insieme alla sua consigliera Cristina Alvarez e all'imprenditore Juan Carlos Barrabes. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Sanremo 2026, la partecipazione di Renga cambia le carte in tavola per ContiLa partecipazione di Francesco Renga al Festival di Sanremo 2026 introduce nuove dinamiche, influenzando i piani di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico.

The Voice Kids: Ascolti record e sorpasso a “C’è Posta per Te”, la Rai cambia le carte in tavola.Sabato 15 febbraio 2026, “The Voice Kids” ha ottenuto un pubblico record e ha superato “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi, causando un cambio di rotta negli ascolti televisivi.

