El Club del Patio con Javier Zanetti | allo Sheraton quattro appuntamenti nel segno della cucina argentina Ecco quando

Lo Sheraton di Milano ospiterà quattro serate dedicate alla cucina argentina, con la partecipazione di Javier Zanetti. L’evento, in programma dal 20 aprile 2026, intende riunire gli appassionati di gastronomia e di calcio in un unico appuntamento. Durante le serate, i partecipanti potranno assaggiare piatti tipici argentini e ascoltare le storie del noto ex calciatore, che ha avuto un ruolo di rilievo nel panorama sportivo internazionale.

Milano, 20 aprile 2026 – Unire gli appassionati della cucina argentina ai fan di Javier Zanetti, uno dei "capitani" più celebri e amati del calcio. Parte la terza edizione di "El Club del Patio", quattro appuntamenti imperdibili dal 21 aprile al 17 novembre 2026, al El Patio del Gaucho, il ristorante argentino all’interno dello Sheraton Milan San Siro, firmato dalla leggenda del calcio Zanetti. Le date sono le seguenti: martedì 21 aprile, martedì 19 maggio, martedì 13 ottobre e martedì 17 novembre. Quattro date per creare un momento di incontro tra i membri della fan base del Capitano, facendoli sentire parte di una community esclusiva all’interno del Patio del Gaucho.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "El Club del Patio" con Javier Zanetti: allo Sheraton quattro appuntamenti nel segno della cucina argentina. Ecco quando Notizie correlate “Milva, l’ultima diva”: Milano ospita quattro appuntamenti in memoria della Pantera di Goro. Ecco quandoMilano, 24 marzo 2026 – Il 23 aprile di cinque anni fa se ne andava Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, icona della musica e dello spettacolo che,... Leggi anche: Il ritorno di Totti alla Roma, ci siamo: "La storia del club". Pronto un ruolo alla Javier Zanetti Tutti gli aggiornamenti El Club del Patio con Javier Zanetti: allo Sheraton quattro appuntamenti nel segno della cucina argentina. Ecco quandoDal mese di aprile nel locale dell’amato ex capitano interista, situato nel celebre hotel di Milano, si terranno diverse serate: la grigliata di carne mista sarà il piatto forte del menù ... ilgiorno.it El Club del Patio, 4 date firmate Zanetti allo Sheraton San SiroUnire gli appassionati della buona cucina e in particolare delle specialità argentine ai fan di Javier Zanetti, uno dei capitani più celebri e amati del calcio. Quattro date lungo il 2024 durante le ... ansa.it