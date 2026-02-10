Prima della partita con il Cagliari, i Friedkin hanno incontrato di nuovo Francesco Totti. L’ex capitano sembra pronto a tornare a vestire i colori della Roma, questa volta in un ruolo che potrebbe ricordare quello di Javier Zanetti alla Lazio. Dopo settimane di trattative, la società si muove per riportare l’icona giallorossa nel club. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma l’intenzione sembra chiara: Totti potrebbe presto essere di nuovo protagonista fuori dal campo.

Prima la voce di Ranieri, poi quella di Massara. E ieri i tanti cori e l’ovazione all’Olimpico per Francesco Totti che si appresta a tornare alla casa madre dopo 8 anni di lontananza. Ma la presenza in tribuna dell’ex capitano giallorosso in occasione di Roma-Cagliari non è solo un segnale di ulteriore ravvicinamento. Prima della sfida, infatti, i Friedkin hanno intensificato i contatti con Totti dopo l’approccio iniziale di circa un mese fa. Così dalle intenzioni si è passati ai fatti. Francesco ha accettato con entusiasmo la proposta della proprietà americana e, a differenza dal passato, si è mostrato molto meno intransigente sul ruolo da ricoprire dalla società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il ritorno di Totti alla Roma, ci siamo: "La storia del club". Pronto un ruolo alla Javier Zanetti

Claudio Ranieri ha ufficialmente parlato di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma.

La Roma si prepara a riabbracciare Francesco Totti.

Massara sul ritorno di Totti in società: Francesco è la storia di Roma, è in gran rapporto con i FriedkinFrederic Massara si esprime sul possibile ritorno di Totti in società nelle vesti di alto dirigente, ecco le dichiarazioni del DS dell Roma ... generationsport.it

Totti come Maldini o come Zanetti? Il punto sull’accordo e sul ritorno alla RomaSe due indizi non fanno una prova, poco ci manca. Dopo il ritorno allo Stadio Olimpico nella sfida di Europa League contro lo Stoccarda, ieri Francesco Totti ha concesso il bis, presenziando a ... asromalive.it

