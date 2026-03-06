Motodays 2026 tre giorni di test ride e spettacolo alla Fiera di Roma | moto marchi info e orari

Motodays 2026 si svolge alla Fiera di Roma e dura tre giorni, offrendo test ride, spettacoli e presentazioni di vari marchi di moto. I visitatori possono provare nuove modelli, partecipare a sfide su sterrato e assistere a sessioni formative. L’evento include anche aree dedicate alle ultime novità del settore, con orari e informazioni disponibili per chi vuole scoprire tutte le opportunità.

L'edizione numero 14 di Motodays, in programma dal 6 all'8 marzo 2026 a Fiera Roma, è l'evento che per diversi aspetti apre la nuova stagione motociclistica nel Centro-Sud del nostro paese. Con oltre 25 marchi presenti in forma ufficiale, 5 padiglioni dedicati e ampie aree esterne riservate alle sue attività, l'appuntamento capitolino si conferma infatti cruciale per l'intera community delle due ruote, dai semplici appassionati ai grandi dealer fino alle aziende produttrici. E, come da tradizione, il suo programma è pieno di interessanti iniziative e tanti ospiti, a cominciare dal leggendario Giacomo Agostini. I demo ride sono da sempre uno dei punti forti di Motodays e l'edizione 2026 non fa certo eccezione.