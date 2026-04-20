Efficientamento energetico Cna | Positiva la riapertura del portale Gse per il Conto Termico 3.0

La riapertura del portale Gse per il Conto Termico 3.0 è stata annunciata, segnando un passo importante per il settore dell’efficienza energetica. La piattaforma ora permette di accedere nuovamente alle pratiche e alle richieste di incentivi per interventi di miglioramento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili. Questa misura mira a favorire la ripresa di progetti nel settore e a facilitare l’accesso ai contributi previsti dal programma.

“La riapertura del portale Gse dedicato al Conto Termico 3.0 rappresenta un passaggio fondamentale per il rilancio degli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili nel nostro Paese. Un’occasione attesa da operatori, imprese e cittadini, che segna.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Conto Termico 3.0: riapre il portale e arriva la proroga per i bonusIl Gestore dei servizi energetici ha riaperto il portale per le domande relative al Conto termico 3. Conto Termico, Cna: “Rimodulazione risorse crea incertezza e frena il mercato privato”ROMA – La Cna esprime preoccupazione per la rimodulazione delle risorse del Conto Termico per il 2026 disposta dal Ministero dell’Ambiente e della... Tutti gli aggiornamenti Conto Termico, Cna: Rimodulazione risorse crea incertezza e frena il mercato privatoROMA - La Cna esprime preoccupazione per la rimodulazione delle risorse del Conto Termico per il 2026 disposta dal Ministero dell’Ambiente e della ... lopinionista.it Conto termico 3.0, proroga di 40 giorni dei termini ma meno fondi ai privatiLa riapertura delle procedure per l’assegnazione del Conto Termico 3.0 dopo la chiusura di marzo ha costretto Gse a emanare una proroga ... quifinanza.it