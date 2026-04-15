Conto Termico 3.0 | riapre il portale e arriva la proroga per i bonus

Il portale dedicato al Conto Termico 3.0 è stato riaperto dal Gestore dei servizi energetici, dopo una chiusura temporanea causata da problemi nella gestione dei fondi. La riapertura consente di presentare nuove domande per i bonus previsti dal programma. Contestualmente, è stata annunciata una proroga dei termini per la presentazione delle richieste, che era stata precedentemente interrotta a causa delle difficoltà di gestione del finanziamento.

Il Gestore dei servizi energetici ha riaperto il portale per le domande relative al Conto termico 3.0, dopo che una gestione imprevista dei fondi aveva causato il blocco delle richieste in marzo. La decisione arriva per tutelare chi ha concluso interventi di efficientamento tra il 3 marzo e il 12 aprile 2026, periodo in cui il sistema era rimasto spento a causa di un eccesso di domanda che aveva esaurito i 900 milioni di euro inizialmente stanziati. Il cortocircuito finanziario che ha bloccato le domande. Tutto è iniziato il 3 marzo, quando l’apertura del portale ha generato un afflusso di richieste superiore alle aspettative. In pochissime ore, le istanze per ottenere l’incentivo hanno raggiunto un valore di oltre 1,3 miliardi di euro, superando di ben 400 milioni la massa monetaria disponibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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