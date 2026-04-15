Conto Termico Cna | Rimodulazione risorse crea incertezza e frena il mercato privato

La Cna ha espresso preoccupazione riguardo alla rimodulazione delle risorse del Conto Termico prevista per il 2026 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Secondo l’associazione, questa modifica genera incertezza nel settore e rallenta lo sviluppo del mercato privato. La decisione di riassegnare i fondi ha sollevato timori tra gli operatori, che temono conseguenze negative per le imprese coinvolte.

ROMA – La Cna esprime preoccupazione per la rimodulazione delle risorse del Conto Termico per il 2026 disposta dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il provvedimento mantiene invariato il tetto complessivo di 900 milioni di euro, ma modifica la distribuzione delle risorse, trasferendo 50 milioni dalla componente destinata ai privati (da 500 a 450 milioni) alla Pubblica Amministrazione. La decisione arriva in un contesto già complesso, caratterizzato da elevata domanda, chiusura temporanea del portale GSE e continui interventi correttivi. Un quadro che rischia di generare forti incertezze e di compromettere la fiducia degli operatori.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conto Termico, Cna: “Rimodulazione risorse crea incertezza e frena il mercato privato” Notizie correlate Energia, Cna: “Per Conto Termico 3.0 servono chiarezza e risorse adeguate”ROMA - Il comparto casa della Cna – Cna Costruzioni, Cna Installazione Impianti e Cna Serramenti e Infissi – prende atto della comunicazione del Gse... Confapi Industria, successo per il convegno sul conto termico 3.0Il tema dell’efficientamento energetico è finito al centro del convegno su “Conto Termico 3. Una raccolta di contenuti Si parla di: Besseghini in Duezerocinquezero. Conto Termico: rimodulazione delle risorse 2026 e proroga domandeConto Termico 3.0: risorse del 2026 rimodulate e proroga di 40 giorni per le domande GSE dopo lo stop del portale. edotto.com Le risorse del Conto Termico fanno ancora discutereLa Cna critica sulla rimodulazione in favore della Pubblica Amministrazione, mentre AssoEsco chiede di aumentare la dotazione complessiva. qualenergia.it