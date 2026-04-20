Una petizione promossa da un gruppo di associazioni legate a Pro Vita e Famiglia chiede di interrompere le attività nelle scuole che, secondo gli organizzatori, promuoverebbero l'ideologia gender fluid e contenuti legati all’LGBTQ. La richiesta riguarda in particolare i progetti scolastici che affrontano temi di identità di genere e orientamento sessuale, con l’obiettivo di evitare che le scuole diventino “laboratori ideologici”. La petizione invita le autorità a intervenire per bloccare queste iniziative.

La petizione chiede lo Stop alla propaganda gender: nessun progetto sulla fluidità di genere in aula; il Consenso informato: i genitori devono approvare ogni attività sensibile; il Diritto di opt-out: le famiglie devono poter esonerare i propri figli dai corsi gender e lo Stop agli attivisti LGBTQ+.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Educazione gender fluid e lgbtq nelle scuole, petizione di Pro Vita e Famiglia: “Istituti diventati laboratori ideologici”

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