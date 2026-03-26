Educazione gender fluid dalle elementari al via progetto lgbtq per distruggere generi Pro Vita e Famiglia | Bimbi come cavie

Un nuovo progetto scolastico dedicato all’educazione gender fluid viene avviato nelle scuole elementari, con l’obiettivo di affrontare tematiche legate all’identità di genere. L’iniziativa è stata presentata come parte di un progetto più ampio rivolto a studenti di diverse età, coinvolgendo associazioni e istituzioni. Pro Vita e Famiglia ha espresso preoccupazioni, definendo l’approccio come potenzialmente dannoso e paragonandolo all’uso di bambini come cavie.

“Non si tratta di un progetto culturale innocuo - denuncia Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia - perché parla esplicitamente di ‘esplorare la mascolinità da una prospettiva femminista’, di ‘patriarcato’ e di una ‘nuova educazione per i ragazzi" Un nuovo progetto sull'educazione gen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Educazione gender fluid dalle elementari, al via progetto lgbtq per "distruggere generi", Pro Vita e Famiglia: "Bimbi come cavie” Articoli correlati Leggi anche: Rossano Sasso, deputato vannacciano: “La Lega ormai è gender fluid” Roma: Pd, sconcertati per campagna Pro vita, toni inaccettabili contro diritti donne e Lgbtq+“E’ intollerabile il contenuto del messaggio che l’associazione Pro Vita & Famiglia sta facendo circolare in queste ore tramite un cartellone... Una raccolta di contenuti su Pro Vita Pro Vita contro il governo: La politica deve togliere le mani dalle mutande dei nostri figliI Pro Vita da sostenitori di Giorgia Meloni ad avversari del suo governo: succede anche ciò in questi giorni movimentati che portano alle festività natalizie, il tema del contendere è l’educazione ... ilsecoloxix.it Chiavari, la battaglia sui manifesti Pro Vita per una scuola libera dal genderSul manifesto si vede metà del volto serio di un bambino, e accanto la scritta cubitale: Oggi a scuola un attivista Lgbt ha spiegato come cambiare sesso. Sotto, la firma: Giulio, 13 anni. Altro ... genova.repubblica.it