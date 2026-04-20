Nel suo nuovo film, il regista racconta gli ultimi giorni di sua madre, presentando ricordi e momenti della sua vita. Tra le immagini, si narra di una sua prima infanzia in cui la madre si alzava alle cinque per raccogliere il tabacco, mentre lui ricorda di essere stato svegliato dalla balia per andare al mare. Il racconto si concentra su episodi personali e quotidiani legati alla famiglia e all’infanzia.

Questa intervista a Edoardo Winspeare è pubblicata sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. E la penna va, così appassionante e dettagliata che sarebbe un peccato se solo lei, e noi, avessimo il privilegio di leggerne l’affresco. Tracciato da un’anima-fossile col Dna, blasonato e centenario, custodito nell’ambra dei ricordi. Pagine che raccontano del bisnonno a colloquio con l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e poi Capitano dei cacciatorpedinieri Ostro e Vettor Pisani, in battaglia nel mar Adriatico. Dell’amore con la bisnonna Clara, di origini danesi e americane, ufficializzato durante le operazioni di soccorso seguite allo tsunami che devastò Messina nel 1908.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Edoardo Winspeare: «Mia moglie da bambina si alzava alle 5 per raccogliereil tabacco, a me svegliava la balia per portarmi al mare»

Notizie correlate

Leggi anche: Il regista Edoardo Winspeare in sala a Bari prima e dopo la proiezione del suo ultimo film 'Vita mia'

Vita mia, recensione: il potere dell’amicizia femminile nel dramma di Edoardo WinspeareL'incontro tra due mondi opposti nell'ottimo film al femminile diretto da Edoardo Winspeare.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Vita mia di Edoardo Winspeare, ricordare senza rancore: trama e interviste; Lee Cronin – La mummia, recensione di un cult senza pace; Metà aprile in sala: tra Salento, amori travolgenti e il Re del Pop; Un anno di scuola a Trieste, a cena con il Caudillo, il ritorno di Barbara Bouchet, Verdone seduttore e altri 6 film al cinema o in digitale.

DISCOVER THE EXHIBITION Vanity Fair Archivio Italia presenta INSIEMEQuesta intervista a Edoardo Winspeare è pubblicata sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. Poco prima di parlarci, in una giornata salentina senza sule e con un gelido jentu, ... vanityfair.it

Vita mia, il labirinto epifanico di Edoardo WinspeareL'ultimo film del regista salentino è anche la sua opera migliore. Tra colpi di regia d'autore, scrittura potente e interpretazioni coraggiose Winspeare dimostra di aver raggiunto il suo paradiso arti ... leccenews24.it

Cosa avrà da dirci Dora Sztarenki Agnes è il suo nome… o forse no. Ragazza ebrea, viene accolta e nascosta nella famiglia della giovane duchessa Didi. Vita mia, il nuovo film di Edoardo Winspeare è al cinema. Elenco delle sale dove trovare il film su facebook