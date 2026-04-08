Un film al femminile diretto da Edoardo Winspeare racconta l'incontro tra due donne provenienti da ambienti diversi, interpretate da Dominique Sanda e Celeste Casciaro. La narrazione si concentra sul rapporto tra le protagoniste, all’interno di un contesto che mette in luce le differenze e le connessioni tra i loro mondi. La pellicola è stata accolta favorevolmente dalla critica per la sua capacità di esplorare i legami femminili.

L'incontro tra due mondi opposti nell'ottimo film al femminile diretto da Edoardo Winspeare. Nel cast Dominique Sanda e Celeste Casciaro. Un'ode all'amicizia femminile in un film intriso di una forte componente autobiografica. Con Vita mia, Edoardo Winspeare confeziona un dramma familiare intimo che, al tempo stesso, racconta una pagina tragica di storia, ma riflette anche su pregiudizi, differenze sociali e sui problemi intrinsechi del Sud. Il tutto in un'opera stratificata e avvolgente con un'anima da road movie capace di unire la solare Puglia e la cupa Transilvania. Winspeare, regista raffinato e sensibile, si supera tratteggiando un ritratto familiare vivace e realistico che non rinuncia a momenti di humor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Vita mia, recensione: il potere dell’amicizia femminile nel dramma di Edoardo Winspeare

Esclusiva: Vita mia, ecco il poster e il trailer del nuovo film di Edoardo WinspeareUn'amicizia femminile molto speciale tra Dominique Sanda e Celeste Casciaro al centro del film, ambientato nel cuore della Puglia, che sarà in sala...

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Dominique Sanda anziana nobildonna trapiantata in Salento nel film Vita miaDal 9 aprile al cinema il film Vita mia di Edoardo Winspeare con protagonista Dominique Sanda. Il video di Amica.it ... amica.it

VITA MIA (Italia, 125'), di Edoardo Winspeare; con Dominique Sanda, Celeste Casciaro, Antonino Bruschetta. Mercoledì 8 aprile alle ore 21.00 il regista Edoardo Winspeare e l'attrice Celeste Casciaro presentano il film e incontrano il pubblico. - facebook.com facebook