Il regista Edoardo Winspeare in sala a Bari prima e dopo la proiezione del suo ultimo film ' Vita mia'
Lunedì 13 aprile, alle 20.30, presso il Multicinema Galleria di Bari, si svolgerà una proiezione del film «Vita mia». Prima dell'inizio dello spettacolo, il regista Edoardo Winspeare e l’attrice coprotagonista Celeste Casciaro saranno presenti in sala per presentare ufficialmente il film. Dopo la proiezione, i due interverranno di nuovo per un confronto con il pubblico, discutendo del film e rispondendo alle domande degli spettatori.
Lunedì 13 aprile, allo spettacolo delle 20.30, il regista Edoardo Winspeare e l’attrice coprotagonista Celeste Casciaro interverranno al Multicinema Galleria di Bari per presentare il film «Vita mia», e torneranno in sala al termine della proiezione per dibatterne col pubblico. Presentato nella.🔗 Leggi su Baritoday.it
A Bari la proiezione speciale del film Jastimari, in sala il regista e Rossella BresciaPresentato alla 71ª edizione del Taormina Film Festival (2025), è l'opera seconda di Riccardo Cannella.
Esclusiva: Vita mia, ecco il poster e il trailer del nuovo film di Edoardo WinspeareUn'amicizia femminile molto speciale tra Dominique Sanda e Celeste Casciaro al centro del film, ambientato nel cuore della Puglia, che sarà in sala...