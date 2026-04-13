Il regista Edoardo Winspeare in sala a Bari prima e dopo la proiezione del suo ultimo film ' Vita mia'

Lunedì 13 aprile, alle 20.30, presso il Multicinema Galleria di Bari, si svolgerà una proiezione del film «Vita mia». Prima dell'inizio dello spettacolo, il regista Edoardo Winspeare e l’attrice coprotagonista Celeste Casciaro saranno presenti in sala per presentare ufficialmente il film. Dopo la proiezione, i due interverranno di nuovo per un confronto con il pubblico, discutendo del film e rispondendo alle domande degli spettatori.