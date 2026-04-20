Nel suo nuovo film, il regista racconta gli ultimi giorni di sua madre, rievocando ricordi di infanzia e momenti di vita familiare. In un’intervista, ha parlato del suo passato, ricordando che sua moglie da bambina si alzava alle cinque per raccogliere il tabacco, mentre lui veniva svegliato dalla balia per andare al mare. Il film si focalizza su eventi personali e sui dettagli di quella fase della vita familiare.

Questa intervista a Edoardo Winspeare è pubblicata sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. E la penna va, così appassionante e dettagliata che sarebbe un peccato se solo lei, e noi, avessimo il privilegio di leggerne l’affresco. Tracciato da un’anima-fossile col Dna, blasonato e centenario, custodito nell’ambra dei ricordi. Pagine che raccontano del bisnonno a colloquio con l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e poi Capitano dei cacciatorpedinieri Ostro e Vettor Pisani, in battaglia nel mar Adriatico. Dell’amore con la bisnonna Clara, di origini danesi e americane, ufficializzato durante le operazioni di soccorso seguite allo tsunami che devastò Messina nel 1908.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Edoardo Winspeare: «Mia moglie da bambina si alzava alle 5 per raccogliere il tabacco, a me svegliava la balia per portarmi al mare»

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