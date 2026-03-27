“Non mi piace la parola “jazz”che ci hanno affibbiato i bianchi.E non faccio rock. Faccio il generedi musica che mi suggerisce il momento”.– Miles Davis Esattamente un secolo fa in Illinois nasceva una leggenda della musica: il “principe delle tenebre” Miles Davis. Per celebrare questa fondamentale ricorrenza Edizioni BD riporta sugli scaffali il bio-graphic novel Miles. Assolo a fumetti di Lucio Ruvidotti in una nuova Edizione Anniversario arricchita da una storia inedita e contenuti extra. Il volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire da maggio 2026. Nel raccontare la movimentata e sregolata vita di Davis, Lucio Ruvidotti sperimenta con i colori e la struttura della griglia, proprio come Miles ha sempre improvvisato con le sue composizioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD presenta Miles. Assolo a fumetti – Edizione Anniversario di Lucio Ruvidotti

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