Alloggi per gli universitari avanti con il bando Cdp | in Campania 10mila posti

La Cassa Depositi e Prestiti ha aperto il bando per costruire circa 10mila posti letto per gli studenti universitari in Campania. Con quasi 600 milioni di euro a disposizione, il progetto mira a rilanciare le strutture e rispondere alle richieste di alloggio per i giovani che studiano nella regione. Le procedure sono in corso e si aspettano presto i primi risultati concreti.

Avanti tutta con i posti letto per gli studenti. A premere sul pedale dell’accelerazione è la Cassa Depositi e Prestiti, che ha pubblicato, infatti, il bando da circa 599 milioni di euro per la realizzazione di studentati. È il secondo step del Piano per i 60mila alloggi universitari finanziato con le risorse del Pnrr, dopo la falsa partenza della prima fase del progetto. Ora, solo il 50% dei nuovi posti dovrà essere completato entro la scadenza fissata da Bruxelles del 30 giugno prossimo. Gli altri 30mila entro il 15 maggio del 2027 grazie proprio alla collaborazione decisa dal governo con Cdp, che di fatto ha consentito una rimodulazione delle scadenze e ha evitato all’Italia di rinunciare ai fondi europei. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Alloggi per gli universitari, avanti con il bando Cdp: in Campania 10mila posti Approfondimenti su Alloggi Uni Alloggi universitari, nuovo bando Cdp: 599 milioni per aumentare i posti letto Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato un nuovo bando per l’ampliamento degli alloggi universitari, destinato a creare circa 599 milioni di euro di investimenti per aumentare i posti letto. Pnrr, avanti sugli studentati universitari: al via il bando di Cdp, 60mila alloggi entro il 2027 Cassa Depositi e Prestiti ha avviato il nuovo bando per la realizzazione di oltre 60. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Alloggi Uni Argomenti discussi: Bando Cdp sugli alloggi universitari: domande entro il 29 giugno; Nuovo Bando PNRR per studentati; Studentati, aperto il Bando CDP da 599 milioni di euro; Pnrr alloggi universitari: al via il bando di Cdp per i nuovi studentati. Alloggi per gli universitari, avanti con il bando Cdp: in Campania 10mila postiAvanti tutta con i posti letto per gli studenti. A premere sul pedale dell’accelerazione è la Cassa Depositi e Prestiti, che ha pubblicato, infatti, il bando da circa 599 milioni ... ilmattino.it In campo Cdp per centrare il target dei 60mila nuovi alloggi universitariUn bando di Cassa depositi e prestiti fissa al 29 giugno i termini per le domande. Al prossimo Cdm il decreto che proroga il commissario ... ilsole24ore.com In campo Cdp per centrare il target dei 60mila nuovi alloggi universitari ilsole24ore.com/art/in-campo-c… x.com PNRR: nuovo bando per studentati! È stato pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti il bando per costruire nuovi alloggi universitari con risorse PNRR, aperto a soggetti pubblici e privati. Le domande si possono inviare dal 20 gennaio al 29 giugno 2 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.