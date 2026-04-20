Il centrocampista dell’Atalanta è al centro di un'asta tra squadre della Premier League e della Liga. Due club europei si sono fatti avanti per ingaggiarlo, offrendo diverse cifre sul tavolo. La trattativa coinvolge anche altri soggetti del settore, che cercano di capire le mosse delle società interessate. La situazione rimane in evoluzione, con nessuna delle parti che ha ancora ufficializzato un’offerta definitiva.

Il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, è al centro di una contesa internazionale che vede coinvolti club della Premier League e della Liga. Il ventiseienne brasiliano, dopo aver superato un infortunio al menisco avvenuto lo scorso agosto che ha richiesto un intervento chirurgico e un mese di stop, ha recuperato la forma migliore da dicembre, diventando un obiettivo prioritario per diverse squadre europee. L’impatto economico del rilancio tecnico bergamasco. La gestione del patrimonio sportivo di Bergamo si conferma una scuola di valore europeo. La dirigenza nerazzurra ha già consolidato relazioni stabili con l’Atletico Madrid, seguendo i precedenti movimenti di mercato che hanno Lookman trasferirsi nei Colchoneros e l’arrivo di Raspadori a gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ederson scuote il mercato: sfida tra Premier e Atletico per il gioiello

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