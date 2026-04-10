Juve colpo Ederson | sfida all’Atletico per il nuovo motore di Spalletti

La Juventus ha messo nel mirino il centrocampista brasiliano Ederson, considerandolo un obiettivo principale per la prossima sessione di mercato estivo. La società sta cercando di superare l’Atletico Madrid, che ha già avviato trattative con il giocatore, mentre l’Atalanta si mantiene ferma sulle proprie richieste economiche. La trattativa coinvolge diverse parti e si concentra sulla volontà di rafforzare il reparto centrale del team.

La Juventus ha puntato il brasiliano Ederson come obiettivo prioritario per il centrocampo della prossima estate, cercando di scavalcare l’Atletico Madrid in una trattativa che vede l’Atalanta ferma sulle proprie posizioni economiche. Il tecnico Spalletti ha espresso la volontà di portare a Torino il giocatore dell’Atalanta per trasformare radicalmente il carattere del gruppo. Il profilo tattico e le cifre del mercato. L’interesse bianconero si concentra su un atleta che ha collezionato 173 presenze con la maglia nerazzurra di Bergamo dal suo arrivo nel 2022, mettendo a segno 15 reti e conquistando un trofeo di Europa League nel 2024. Nella stagione attuale, il centrocampista ha totalizzato 34 presenze con due reti segnate, numeri che descrivono un profilo di costante rendimento piuttosto che un impatto puramente realizzativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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