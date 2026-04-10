Luciano Spalletti ha scelto Ederson come obiettivo principale per la mediana della Juventus nella prossima stagione. La trattativa si inserisce nel quadro delle strategie di mercato del club, che punta a rafforzare la rosa in vista del campionato 20262027. La decisione di Spalletti arriva dopo aver ufficializzato le intenzioni di intervenire sul mercato estivo. La società sta valutando le offerte e le condizioni per portare il giocatore in rosa.

Luciano Spalletti ha rotto gli indugi per il mercato estivo, indicando in Ederson l’innesto prioritario per la mediana della Juventus 20262027. Il centrocampista brasiliano dell’ Atalanta, classe 1999, è considerato il profilo tattico fondamentale per innalzare il livello fisico e qualitativo del reparto, affiancandosi a Locatelli e Thuram. Con il tramonto definitivo della pista Tonali, giudicata insostenibile per i costi proibitivi e l’interferenza dei club di Premier League, i bianconeri hanno dirottato ogni risorsa sul calciatore orobico, protagonista di una stagione da 34 presenze e 2 reti sotto la guida di Gasperini. L’operazione resta tuttavia in salita a causa del forte inserimento dell’ Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, Spalletti prenota Ederson: sfida all’Atletico Madrid

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