Ederson Juventus si complica la pista per il centrocampista brasiliano? Questa big italiana si è inserita nella corsa al giocatore dell’Atalanta

Una delle squadre italiane di Serie A ha riaperto le trattative per il centrocampista brasiliano dell’Atalanta, complicando ulteriormente la possibilità di trasferimento dell’atleta alla Juventus. La trattativa tra il club bergamasco e la squadra interessata sembra proseguire, mentre l’interesse della Juventus resta confermato, ma senza avanzamenti recenti. La situazione rimane in evoluzione e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali su eventuali sviluppi.

di Francesco Spagnolo Ederson Juventus, il brasiliano resta un obiettivo non semplice da raggiungere. Anche l’Inter si è inserita nella corsa al giocatore. Il mercato calcistico non dorme mai e i riflettori della sessione estiva si sono già accesi su uno dei profili più interessanti del panorama internazionale: il brasiliano Ederson. I l centrocampista dell’Atalanta è finito al centro di un complesso intreccio di trattative che vede coinvolti i principali top club europei. In particolare, si è parlato molto del binomio Ederson Juventus, con i bianconeri che monitorano con estrema attenzione l’evoluzione della situazione per rinforzare la propria mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, si complica la pista per il centrocampista brasiliano? Questa big italiana si è inserita nella corsa al giocatore dell’Atalanta En-Nesyri Juve, la strada per il marocchino si complica? Questa squadra si è inserita nella corsa all’attaccante. I dettagliPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Frattesi Juventus, la pista si complica: l’Inter pensa di inserire il centrocampista in uno scambio. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Frattesi Juventus, il centrocampista dell’Inter resta un obiettivo per i bianconeri. Temi più discussi: Ultim'ora: spunta la CLAUSOLA EDERSON | Il centrocampista brasiliano va alla Juve in due casi: con la qualificazione in UCL oppure...; Calciomercato Juve: l’Atletico prepara questa offerta per Ederson; Ederson all’Atletico Madrid c’è l’intesa con il centrocampista | operazione ai dettagli con l’Atalanta; Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 5 aprile. Atalanta | Ederson, Raspadori, Zalewski, Krstovic: chi gioca e chi no contro la JuventusAtalanta Juventus - Ultimi preparativi per l'Atalanta prima del big match in programma contro la Juventus nella 32^ ... fantamaster.it Per Sandro Tonali più Manchester United che Juventus, l'opzione Ederson un diversivo complicatoIl centrocampista azzurro Sandro Tonali verso il Manchestr United con Arsenal in attesa, il sogno della Juve sfuma ma non del tutto. Piano Ederson e Alisson per Spalletti ... sport.virgilio.it #Ederson #Juventus Le ultimissime sulla trattativa - facebook.com facebook ATLETICO E IL CLUB PIÙ AVANTI SU EDERSON #Juventus #Calciomercato x.com