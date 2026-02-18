Cosa sono i Carrier Strike Group della flotta Usa e dove si trovano

Gli Stati Uniti stanno spostando il Carrier Strike Group della portaerei “Ford” attraverso l’Atlantico, puntando verso il Mediterraneo orientale. Questo dispiegamento rappresenta una delle operazioni più significative degli ultimi anni, con navi e sistemi militari pronti a intervenire in un’area critica. La presenza di una forza così imponente fa parte di una strategia di rafforzamento della presenza americana nel Medio Oriente, dove tensioni e instabilità aumentano di giorno in giorno. La manovra ha suscitato attenzione tra gli alleati e i rivali della regione.

Col Carrier Strike Group della portaerei "Ford" che sta attraversando l'Oceano Atlantico per posizionarsi nel Mediterraneo orientale, gli Stati Uniti, come abbiamo visto, stanno effettuando un dispiegamento di forze in Medio Oriente che non si vedeva dalla Seconda Guerra del Golfo. Ma che cos'è un Carrier Strike Group (Csg) e dove si trovano oggi? Da cosa è formato un Csg della marina Usa?. Un Csg è un gruppo d'attacco di portaerei, ovvero un gruppo navale composto da una portaerei e dalle sue unità "di scorta". Solitamente, le navi da guerra che accompagnano un gruppo d'attacco di portaerei americane, sono composte da due o tre cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, e da un incrociatore di classe Ticonderoga.