Ecomob 2026 | tutto pronto per la nona edizione

A Pescara si prepara la nona edizione di Ecomob, l’esposizione dedicata alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà aziende, enti e cittadini interessati a scoprire le novità in questo settore. La manifestazione offre spazi dedicati a presentazioni, dimostrazioni e incontri per approfondire le tematiche ambientali e le soluzioni innovative.

Torna a Pescara Ecomob, l’expo dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy. Dal 22 al 24 maggio l’evento si terrà tra le vie del centro cittadino.“Un format dinamico, il posto ideale per creare networking e con una visibilità concreta - commentano gli organizzatori.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: 'Love Walk', tutto pronto per la nona edizione della camminata della solidarietà Il ritorno di Sport Days 2026: tutto pronto per la venticinquesima edizioneSport Days 2026, giunto quest'anno al traguardo della venticinquesima edizione, rappresenta un appuntamento di grande rilievo per il panorama...