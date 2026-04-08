Il ritorno di Sport Days 2026 | tutto pronto per la venticinquesima edizione

Quest'anno si tiene la venticinquesima edizione di Sport Days 2026, un evento che da anni coinvolge appassionati e atleti della zona. La manifestazione si svolgerà come di consueto, con una serie di competizioni e attività sportive organizzate in diversi spazi della città. Le autorità hanno confermato la piena preparazione e l'apertura delle iscrizioni per partecipare alle varie discipline in programma.

Sport Days 2026, giunto quest'anno al traguardo della venticinquesima edizione, rappresenta un appuntamento di grande rilievo per il panorama sportivo locale.L’evento, organizzato dall’Associazione Sportdays con il patrocinio del CONI Comitato Regionale Campania, si svolgerà ad Avellino presso il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Motori e solidarietà, tutto pronto per la sesta edizione di "Sport therapy day"Tutto pronto per la sesta edizione dell'evento di beneficenza "Sport therapy day", ideato dalla pilota Deborah Broccolini a sostegno... Festival del Cinema di Spello 2026, tutto pronto per la doppia premiazione della XV edizioneIl Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le Professioni del Cinema si avvicina al gran finale della sua quindicesima edizione e si... Qualificazioni Mondiali 2026: Italia, Mondiali, gironi, spareggi e polemiche: siamo davvero scarsi Temi più discussi: Val d’Ega, pacchetto Rosadira Bike Days tra sport, gastronomia e relax; World Sport Day, un giovane su tre sogna un lavoro fra partite e campionati; Perfect Days; Quarti di finale, Ritorno | Aluron CMC Warta Zawiercie - Cucine Lube Civitanova CEV Champions League (M). Il ritorno di Serena Williams come quello di Lindsey Vonn: il paragone dell’ex tennista fa discutereSerena Williams viaggia verso il ritorno in campo. All'età di 44 anni la tennista statunitense, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam è stata autorizzata a tornare a giocare, dopo essersi sottoposta ... corrieredellosport.it Rinascita, il ritorno di Ogden. Turci: Mark a Pesaro ci saràAddio Robinson, bentornato Ogden. Le porte girevoli in casa Dole non lasciano il buon Alipiev come unico straniero, ma aggiungono il lungo californiano, fermo da prima di Natale. La scelta di ... ilrestodelcarlino.it Dal 16 al 18 aprile non perderti la III edizione degli Sport Days a #Euroma2! Tre giorni dedicati allo sport, con associazioni e gruppi sportivi delle Forze Armate che presenteranno attività, corsi e iniziative per tutte le età! Ti aspettiamo per scoprire insi - facebook.com facebook