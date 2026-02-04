Il Milan batte 3-0 il Bologna e mette in chiaro le cose. La partita si conclude senza grandi problemi per i rossoneri di Allegri, che dominano dal primo all’ultimo minuto. La differenza tra le due squadre si vede chiaramente, anche senza dover cercare troppo. La vittoria permette ai milanisti di rispondere alle critiche e di mostrare la loro forza in campo.

Senza appello per gufi, detrattori e invocatori di fortuna che dovrebbe finire prima o poi, Bologna-Milan 0-3: una lezione di calcio di Massimiliano Allegri, che dimostra come la propria idea sia ancora una volta vincente. In tanti già stanno parlando di un Milan spettacolare e diverso dal solito difensivismo, ma la realtà è completamente diversa. Ieri i rossoneri hanno fatto la solita partita, ma con una sola grande differenza rispetto al solito. Non si tratta di tattica, né di uomini in campo. Per scoprire di cosa stiamo parlando guarda il video qui sotto, con il nostro match analyst Mattia Pellè, che ci spiega come Vincenzo Italiano non ci abbia capito nulla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Meglio senza Rafa Leao? Analisi Bologna-Milan 0-3: una grande differenza

Approfondimenti su Bologna Milan

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

GIOCHIAMO MEGLIO SENZA RAFA LEAO ANALISI BOLOGNA-MILAN 0-3 UNA GRANDE DIFFERENZA DAL SOLITO

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Milan, Allegri in ansia per Leao: le indiscrezioni da Milanello preoccupano. Mauro senza pietà: Non è da grande squadra; Milan, le ultime su Leao, Saelemaekers e Pulisic in vista del Bologna; Perché Leao non gioca Bologna-Milan: il portoghese è in panchina, può entrare a gara in corso?; Milan, Allegri in ansia per Leao: il rischio pubalgia e quel freno da lasciare tirato. Cosa filtra.

Rafa Leao gioca a mezzo servizio per il Milan, ma i suoi dolori preoccupano AllegriIl Milan affronta una situazione delicata con Rafa Leao: la gestione dei problemi fisici del giocatore è cruciale per le sorti della stagione. Il Milan si trova in una situazione complessa a causa del ... notiziemilan.it

Leao, i continui problemi limitano lo strapotere fisico. Qual è la migliore strategia per tornare al top?Allegri non perde occasione per ribadirlo e l'ha fatto anche nell'ultima conferenza pre partita: Rafa Leao non è ancora al meglio fisicamente e sta convivendo con questi dolori ... milannews.it

Christopher Nkunku o Rafa Leao: chi schierereste titolare stasera contro il Bologna - facebook.com facebook

Fattore Rafa. Grazie ai suoi 7 gol e 2 assist, il #Milan ha guadagnato 14 punti. A metà stagione Rafael #Leão risulta essere il calciatore più decisivo della #SerieA. Il portoghese nonostante abbia giocato 14 partite (solo 11 da titolare) e nonostante abbia evid x.com