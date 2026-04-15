Il nuovo calendario scolastico dell' Umbria | i ponti le festività e le date di inizio e fine

L’assessore regionale all’Istruzione ha annunciato che l’anno scolastico 20262027 in Umbria inizierà il 14 settembre 2026, dopo l’approvazione del calendario da parte della Giunta regionale. Il documento dettaglia le date delle festività, i ponti e le chiusure delle scuole durante l’anno, fornendo un quadro completo delle scadenze scolastiche per il prossimo anno.

“Il nuovo anno scolastico inizierà il 14 settembre 2026”: a comunicarlo è l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli parlando dell’approvazione del calendario scolastico 20262027 da parte della Giunta regionale dell’Umbria.La delibera fissa l’avvio e la conclusione delle attività.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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