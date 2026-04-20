Ecco il verbale di Terna che spiega perché Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita e che il governo conosceva

Il verbale del consiglio di amministrazione di Terna, datato 9 maggio 2023, dettaglia la richiesta di buonuscita di 7,3 milioni di euro avanzata dall’amministratrice delegata e direttrice generale della società. La documentazione rivela le motivazioni dietro questa cifra e indica che il governo era a conoscenza della decisione. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni pubbliche sulla gestione e le retribuzioni delle società pubbliche.

La buonuscita dell’amministratrice delegata e direttrice generale di Terna spa, Giuseppina Di Foggia, è stabilita da un verbale del consiglio di amministrazione della società pubblica del 9 maggio 2023. Un documento di 36 pagine pieno di omissis che è all’origine di quella cifra da 7,3 milioni di euro che scandalizza gran parte del mondo politico, compresa la maggioranza di governo. La Di Foggia, appena indicata dal Ministero dell’Economia per la presidenza dell’Eni, pretende il rispetto di quel verbale e quindi la buonuscita. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, replica con una circolare secondo cui non sarebbe dovuta in caso di passaggio ad altro incarico pubblico.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Il Fatto: Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita da Terna prima di andare all’Eni. Il braccio di ferro con il governoGiuseppina Di Foggia, amministratrice delegata uscente di Terna, non fa sconti e la sua richiesta di una buonuscita da 7,3 milioni di euro sta... Chi è Giuseppina Di Foggia prossima presidente Eni che irrita Giorgia Meloni per la buonuscita da TernaGiuseppina Di Foggia è un ingegnere tecnico tra le manager più autorevoli d’Italia. Contenuti di approfondimento Il caso Di Foggia che imbarazza la premier: ecco cosa può succedereLa buonuscita da Terna di 7,3 milioni è incompatibile con l’assunzione della presidenza Eni. Il Mef ha preso posizione, ora si aspetta Palazzo Chigi ... repubblica.it Chi è Giuseppina Di Foggia, la super manager che pretende 7,3 milioni di buonuscita da Terna (facendo incavolare Meloni e Giorgetti)La battaglia a suon di cavilli, ma la premier l'avrebbe messa all'angolo: o la buonuscita o la presidenza dell'Eni ... tag24.it