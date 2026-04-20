Eccellenza | non cambia la classifica per la formazione di Cardinali Berneschi sbaglia la grande chance La Castiglionese cede di misura
Nella partita tra Mazzola e Castiglionese, il risultato finale è stato di 1-0 a favore della squadra di casa. La formazione della Castiglionese ha subito una sconfitta di misura, mentre il giocatore del Mazzola ha segnato il gol decisivo. Durante l'incontro, il tecnico della Castiglionese ha effettuato diverse sostituzioni, tra cui entrate di Turillazzi, Cioni, Baiguini e Scardigli. La classifica per la formazione dei Cardinali non ha subito variazioni dopo questa giornata.
MAZZOLA 1 CASTIGLIONESE 0 MAZZOLA: Chiarugi, Rocchetti, Bruni (73’ Gianassi), Bonechi, Saitta, Campatelli, Zanaj, Camilli (83’ Turillazzi), Gonzi (66’ Cioni), Discepolo (92’ Baiguini), Barducci (69’ Scardigli). Panchina: Sampieri, Reka, Puppato, Iasparrone. Allenatore Pezzatini. CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone, Viciani (73’ Gori), Menci, Menchetti, Petricci (66’ Minocci), Berneschi, Nicoletti (73’ Grifoni), Tenti, Edoziogor, Parisi (66’ Banelli). Panchina: Magi, Gori, Grifoni, Arioni Recidivi, Gasparri, Lorenzoni, Caposciutti. Allenatore Cardinali (nella foto). Arbitro: Crivellaro di Legnago (Vedda-Doku). Rete: 58’ rig. Discepolo. Note: ammoniti Barducci, Cioni, Tenti, Berneschi, Scichilone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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