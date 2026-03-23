Eccellenza | Ligi ha avuto la grande occasione del vantaggio ma il suo tiro è finito oltre la traversa La Castiglionese senza scampo Ultimi minuti fatali per Cardinali
LASTRIGIANA 1 CASTIGLIONESE 0 LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini, Zefi, Falciani, Massaro, Becagli (75’ Baldini), Innocenti, Romei (68’ Sarti, 83’ Pezzano), Campagna, Del Pela (62’ Del Colle). All. Giusti. CASTIGLIONESE: Balli, Gori, Scichilone (78’ Parisi), Viciani, Menci, Menchetti, Tenti, Petricci, Edoziogor, Minocci, Ligi (64’ Nicoletti). All. Cardinali. Arbitro: Bolognesi di Siena. Rete: 87’ Baldini. Note: ammoniti, Ligi, Nicoletti, Falciani. LASTRA A SIGNA – Una gara di fondamentale importanza per i biancorossi della Lastrigiana, in piena zona play out e possibilmente da vincere per sfuggire a quella posizione di classifica. L’impresa è riuscita contro i viola della Castiglionese che invece si trovano in una posizione di classifica del tutto tranquilla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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