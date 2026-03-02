Eccellenza La traversa ferma il bolide di Berneschi Castiglionese in bianco

Durante la partita tra Castiglionese e Asta, nessun gol è stato segnato e il risultato si è concluso con uno 0-0. La traversa ha fermato un tiro di Berneschi, impedendo il gol. In campo, sono entrati diversi giocatori, tra cui Petricci al 30’, Lorenzoni all’87’, Tavanti al 10’ e Edoziogor al 70’. La formazione di entrambe le squadre ha disputato l’intera gara senza altre variazioni di rilievo.

CASTIGLIONESE 0 ASTA 0 CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone (30' Petricci), Viciani (87' Lorenzoni), Menci, Menchetti, Grifoni, Berneschi, Minocci, Banelli (10' Tavanti), Tenti, Ligi (70' Edoziogor). All.: Stefano Cardinali. ASTA: Cefariello, Migliorini, Cavallini, De Vitis, Manganelli, Hoxhaj (83' Biagi), Mussi, Neri, Cappelli (83' Cianciolo M.), Taflaj (72' Bandini G.), Baroni (55' Jrad). All.: Stefano Argilli. ARBITRO: Jonathan Cornello di Firenze. NOTE: Espulso Nicoletti. Ammoniti Hoxhaj, Mussi. CASTIGLION FIORENTINO - La Castiglionese parte con il piglio giusto davanti al proprio pubblico, desiderosa di prendere tre punti che avrebbero permesso di accorciare sulla quinta posizione.