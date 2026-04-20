Eccellenza Mesola punito solo dal dischetto E il Mezzolara si avvicina alla D

Nel match tra Mezzolara e Mesola, la squadra locale ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un rigore, mentre l’altra formazione è rimasta a secco di reti. La partita si è conclusa con il gol segnato su calcio di rigore, senza altre marcature. La formazione di casa ha schierato Cipriani, Musiani, De Lucca, Battisti, Mannarino, Derjai, Ganzaroli, Molossi, Vinci, Karapici e Fabretti. La squadra ospite ha effettuato alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo.

Mezzolara 1 Mesola 0 MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, De Lucca, Battisti, Mannarino, Derjai, Ganzaroli (46’ st Salonia), Molossi, Vinci (18’ st Monaco), Karapici (29’ st Aloisi), Fabretti (52’ st Cavini). All.: Zecchi. MESOLA: Calderoni, Crosara (26’ st Biolcati), Lucci, Telloli, Maistrello, Paganini (32’ st Rivas Garrido), Alessio (7’ st Cavallari), Spanò, Davo, Cantelli, Neffati. All.: Forlani (foto). Arbitro: Biandronni di Forlì. Rete: 28’ Derjai (r.) Note: ammoniti Karapici e Leonardi IL MESOLA esce sconfitto di misura dal confronto con il Mezzolara, al termine di una gara in cui, nonostante la retrocessione già matematica, la squadra castellana ha provato a giocarsela con dignità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Mesola punito solo dal dischetto. E il Mezzolara si avvicina alla D 7000 tifosi in Eccellenza | Grande tifo dei Ultras SPAL in casa contro Mezzolara , 15/03/2026 Notizie correlate Eccellenza: poche chance per il mesola a mezzolara. Sant’Agostino a Pietracuta, Comacchiese col Fratta Terme per i punti salvezzaIl Sant’Agostino per chiudere il discorso salvezza, la Comacchiese per tornare ai tre punti e fare un balzo in avanti. ECCELLENZA: l’ex spal, seconda, posticipa a mercoledi’. Mezzolara a Massa Lombarda per l’allungo in vetta. Il Medicina Fossatone terzo ospita il MesolaVa alla ricerca di un ulteriore allungo in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza il Mezzolara di Nicola Zecchi.